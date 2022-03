Zwischen dem Angeklagten und einem Mitbewohner kam es in der Gemeinschaftsküche zum Streit. Obwohl am Ende der Verhandlung viele Fragen offenblieben, muss der 23-Jährige mehr als anderthalb Jahre ins Gefängnis.

Bei dieser Verhandlung am Stockacher Amtsgericht blieb am Ende vieles offen. Letztlich wurde ein Mann aus einem Stockacher Ortsteil zu einer Haftstrafe von einem Jahr, sechs Monaten und zwei Wochen verurteilt.Laut Anklage soll er im Juni 2021 in