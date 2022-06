Stockach/Eigeltingen vor 7 Stunden

Drei Brände an einem Wochenende im Raum Stockach: Die Polizei ermittelt

In Eigeltingen brannte es am Freitag, in Stockach gleich doppelt am Sonntag. Mindestens ein Fall ist Brandstiftung. Der Leiter des Polizeireviers erklärt, wie die Ermittlungen ablaufen und mögliche Serien erkannt werden.