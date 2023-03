Stockach vor 1 Stunde

Die Geheimnisse der Stockacher Unterwelt: Wo Tunnel die Keller verbinden und Bier gebraut wurde

Diese Tour entlockt Kellern ihre Kuriositäten – und entführt auf eine Zeitreise: In der Oberstadt liegt so manches jahrhundertealte Geheimnis verborgen. Thomas Warndorf gibt Einblicke in Gebäude und ihre Geschichte.