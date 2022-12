Stockach-Espasingen vor 19 Minuten

Der Umbau läuft! Was sich in der Ex-Schlossbrauerei verändert hat und wie der Zeitplan aussieht

Wände raus, Decken weg, Straßenbau läuft: Die Arbeiten auf dem Schlossbrauerei-Areal in Espasingen sind in vollem Gange. Die Bauherren geben Einblicke und erklären, was in den nächsten Monaten passieren wird. Mit Videos!