Stockach vor 3 Stunden

Seltener Blick in den Banktresor: Welche Wertsachen hinter gepanzerten Türen schlummern

Die Sparkasse öffnet Türen, die sonst geschlossen bleiben, und spricht über Bankräuber, wenig Bargeld und was Menschen sicher verwahren wollen. Aber nicht alles, was in ein Schließfach passt, darf dort auch hinein.