Die Verkehrssicherheit am Abzweig der Bundesstraße 313 nach Wahlwies und zur A 98 nach Überlingen ist wieder in der Diskussion. Der Unfall im Juli, bei dem ein Motorradfahrer starb, zeigt die Dringlichkeit. Eine Ampel oder ein Kreisverkehr könnten Lösungen für das Problem sein.

Ein tödlicher Unfall am Abzweig der Bundesstraße 313 in Richtung Autobahn und Wahlwies hat vor einigen Wochen die Menschen in der Region bewegt. Damals hat laut Polizei ein Autofahrer, der aus Richtung Autobahn 98 nach links in Richtung Stockach