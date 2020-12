Immer öfter entdeckt der Technische Dienst Stockach illegal abgelegten Müll in Stockach und vor allem der Natur rings um die Stadt und ihre Ortsteile. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kostet den Steuerzahler auch ordentlich Geld.

Manchmal hat Müll am Straßenrand in Stockach seine Richtigkeit. Dann, wenn der Sperrmüll angekündigt ist. Dann stellen Bürgerinnen und Bürger Dinge die kaputt sind oder die sie nicht mehr brauchen einfach an die Straße.Doch immer wieder findet man