Stockach/ Hamburg vor 5 Stunden

Diese katholische Ordensschwester wollte eins niemals werden: Ordensschwester!

„Lieber Gott, bitte lass mich nicht Ordensschwester werden!“, sagte Gudrun Steiß aus Stockach mit Anfang 20. Dann wurde sie es doch und ist heute in leitender Funktion. Doch in der Kirche müsse sich was ändern