Der höhere Beitrag für die Vierbeiner wird in einem sozialen Netzwerk heftig diskutiert. Seit 2003 galt in Stockach allerdings der gleiche Steuersatz. Das Thema ist auch mit den Kindergarten-Beiträgen verknüpft.

Es geht um 24 Euro im Jahr. Und auch wenn dieser Betrag nicht riesig wirkt, hat er doch das Zeug zum Aufreger – zumindest unter Hundehaltern in Stockach. Denn um 24 Euro steigt die Hundesteuer in Stockach ab diesem Jahr an, von 72 auf 96 Euro