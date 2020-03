Raum Stockach vor 2 Stunden

Corona-Krise: Nun bleiben auch Schulen und Kitas zu – was Stockacher Schulleiter dazu sagen

Ab Dienstag, 17. März, sind die Kinder, die sonst zur Schule oder in eine Kindertagesstätte gehen, zu Hause. Schulleiter in Stockach unterstützen diese Maßnahme, hätten sich die Schließung aber schon früher gewünscht. Unterricht gibt es jetzt online – denn nach Ostern stehen auch Abschlussprüfungen an, die nach jetzigem Stand nicht verschoben werden sollen.