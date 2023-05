Singen vor 11 Stunden

Wieder Gas-Alarm für die Feuerwehr! Dieses Mal im Obdachlosenheim

Zwölf Fahrzeuge und 50 Einsatzkräften der Singener Wehr rücken in den frühen Morgenstunden in die Bahnhofstraße aus, weil dort ein Gefahrstoff ausgetreten ist. Fragen bleiben zum Vorfall an der Zeppelin-Realschule.