Singen/Bangkok vor 23 Minuten

Wie ein Singener in den Kongo und weiter nach Bangkok zog – in den 60ern! Die Abenteuer des Peter Waibel

Peter Waibel zog 1964 für die Arbeit in den Kongo – mit 22 Jahren, ohne Visum, ohne Land und Leute zu kennen und ohne heutige Möglichkeiten der Kommunikation. Heute lebt er in Thailand und feiert seinen 80. Geburtstag. Erinnerungen an ein besonderes Leben.