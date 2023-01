Singen vor 44 Minuten

Was ist dort vorgefallen? Polizei versiegelt Supermarkt in Singen

Wer in diesem Supermarkt in der Innenstadt mit Lebensmitteln eindecken will, steht momentan vor verschlossenen Türen. Zu den Gründen hält sich die Polizei bedeckt, in sozialen Netzwerken wird derweil munter gemutmaßt.