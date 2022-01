Singen vor 3 Stunden

Toben, Spielen und viel Show: So war die Eröffnung des Flipped Funpark in Singen

Der Flipped Funpark wurde am vergangenen Wochenende mit einer großen Party in Singens Süden eröffnet. Manche Attraktion blieb am ersten Abend noch zu. Unternehmer Daniel Haymann kündigte aber schon an, was Gäste künftig erwartet.