Immer wieder schleicht einer ums Auto: So oft wird in Singen aus Fahrzeugen geklaut

Im vergangenen Sommer waren Unbekannte in Beuren an der Aach unterwegs und suchten Beute in unverschlossenen Autos. Eine Nachfrage zeigt, ob die Täter gefunden wurden und wie häufig eigentlich aus Autos gestohlen wird.