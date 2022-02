Die Standortsuche für ein Atommüllendlager soll im Herbst beendet sein. Das grenznahe Gebiet Zürich Nordost ist weiter im Gespräch, was die Bürgermeister der grenznahen Gemeinden umtreibt.

In welchem der drei Gebiete Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost das Schweizer Atommüllendlager entstehen soll, wird bis Herbst entschieden. Nach der Tiefbohrung in Rheinau, das zum Gebiet Zürich Nordost gehört, wurde die Region in Grenznähe