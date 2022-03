Auf dem Parkplatz vor der Schule kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Viele Eltern halten sich nicht an die Verkehrsregeln und gefährden vor allem jüngere Kinder. Dagegen protestierten nun Schüler.

Ein kalter Märztag. Draußen zeigt das Thermometer minus 9 Grad. Es ist kurz nach 7 Uhr, also noch fast eine Stunde vor Schulbeginn. Am Friedrich-Wöhler-Gymnasium (FWG) in Singen herrscht aber schon reges Treiben.Das FWGDas Friedrich-Wöhler-Gymnasium