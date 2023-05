Singen vor 10 Minuten

Reizgas-Notfall an Zeppelin-Realschule: Schule ist evakuiert, Rettungskräfte mit Großaufgebot

Großeinsatz am Mittwochvormittag: Die Polizei spricht derzeit von 50 bis 60 Verletzten an der Zeppelin-Realschule in Singen, auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Straßen sind gesperrt. Was bisher bekannt ist.