Singen vor 28 Minuten

Nicht links genug? Ein Besucher der Teestube berichtet von unangenehmer Begegnung im Jugendtreff

Jannik Wörner bezeichnet sich selbst als links-liberal. Als er kürzlich in der Singener Teestube war, flog er raus – weil er in Stuttgart in einem Verbindungshaus wohnt. Die Teestube beruft sich auf ihre Hausordnung.