Singen vor 1 Stunde

Nach dem Krankenhaus-Aus in Radolfzell: Ist die Notaufnahme in Singen noch voller?

Mehr als einen Monat ist es her, dass das Krankenhaus in Radolfzell geschlossen wurde. Ein großer Teil der Belegschaft wurde auf die Standorte im Hegau und Konstanz verteilt. Ein Bereich macht in Singen aber zu schaffen.