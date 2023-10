Singen vor 1 Stunde

Alle drei Minuten ein Feuerwehr-Einsatz! So stellen sich die Retter im Land für die Zukunft auf

500 Führungskräfte des Landesfeuerwehrverbandes kamen in Singen zusammen, um über künftige Herausforderungen zu sprechen – und Forderungen an die Politik zu stellen. Eine Studie zeigt, was sich Ehrenamtliche wünschen.