Singen vor 1 Stunde

In Singen fehlen viele Kita-Plätze: Einige Familien werden im September leer ausgehen

Wie viele Plätze in der Hohentwiel-Stadt fehlen und wie die Verwaltung das Problem lösen will. So viel sei verraten: Es ist nicht nur ein Raumproblem, mit dem Singen zu kämpfen hat