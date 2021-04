Die Corona-Pandemie macht allen Religionsgemeinschaften zu schaffen. Die türkisch-muslimische Gemeinde Singens macht da keine Ausnahme. Seit einer Woche läuft für Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan – eine Zeit, in der normalerweise mehr Menschen zum Beten zusammenkommen oder sich abends zum Fastenbrechen treffen als im Rest des Jahres. Nur in diesem Jahr findet diese zentrale Phase des religiösen Lebens für die Muslime in der Region schon zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie statt.

Video: Freißmann, Stephan

Wie geht es der muslimischen Gemeinde in diesen Zeiten? Spürt man vielleicht sogar Zulauf, weil mehr Menschen eine Stütze in der Religion suchen? Und wie viele Menschen sind überhaupt in der Gemeinde aktiv? Wir blicken hinter die Kulissen der Gemeinde, die ihre Moschee seit 1996 in der Rielasinger Straße hat.

Der melodische Gebetsruf des Muezzin erschallt in diesen Tagen häufig in einem beinahe leeren Gebetsraum in der Moschee in der Rielasinger Straße. Er hat einen abgetrennten Bereich im Gebetsraum, von wo er zum Gebet ruft und seinen Teil zu der Zeremonie beisteuert. Der Imam leitet diese von der reich verzierten Gebetsnische aus, die streng nach Mekka, dem heiligsten Ort des Islams, ausgerichtet ist – ähnlich wie in christlichen Kirchen der Alter in Richung Osten, nach Jerusalem, zeigt.

Jetzt im Ramadan sei der Gebetsraum zwar wieder offen, erklärt Fikret Kanik, Vorsitzender des Vereins Muslim-Gemeinde Singen (siehe Kasten). Doch es seien sehr viel weniger Gläubige dort als in normalen Zeiten. Das gelte auch für das Freitagsgebet. Am vergangenen Freitag seien etwa 100 Menschen dabei gewesen. In normalen Zeiten, außerhalb einer Pandemie, könnten bis zu 900 Menschen in die Gebetsräume kommen – getrennt für Männer und Frauen.

1080 Singener mit türkischem Pass

Das Gemeindeleben ist durch die Corona-Pandemie wie bei allen anderen Glaubensgemeinschaften stark eingeschränkt. So habe sich die Gemeinde im Januar entschieden, die Moschee zu schließen, sagt Kanik. Damals habe es eine große Zahl von Corona-Fällen in Singen gegeben, erklärt der Vereinsvorsitzende. In der Gemeinde gebe es einige ältere Mitglieder, da habe man kein Risiko eingehen wollen. Die Regeln zum Schutz vor Infektionen würden in der Gemeinde akzeptiert. Und: Wer sie nicht einhalte, komme auch nicht rein.

Singen Dieser Ramadan wird ein trauriges Freudenfest. Denn Fastenbrechen ist wegen Corona nur im engsten Kreis erlaubt Das könnte Sie auch interessieren

Das soziale Leben abseits der Gebete, wofür die Moschee normalerweise auch ein Ort ist, sei vollkommen stillgelegt, sagt Kanik. Im Sozialraum stapeln sich Tische, der Jugendraum ist abgedunkelt. Dass die jungen Gemeindemitglieder sich dort nicht mehr treffen können, bezeichnet Kanik als Verlust: „Wir haben sie zumindest zusammengehalten.“ Doch was die Regelungen bestimmen, das müsse man einhalten.

Wie viele Menschen davon betroffen sind, lässt sich aus offiziellen Statistiken nicht genau herauslesen. Laut der städtischen Pressestelle leben in Singen 1080 Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Wie viele Menschen mit deutschem Pass und türkischen Wurzeln in der Stadt leben, würden die Zahlen aber nicht hergeben, schreibt Pressesprecherin Lilian Gramlich auf Anfrage. Und natürlich gibt es in der Stadt auch zahlreiche Muslime aus anderen Ländern. Zudem reiche der Einzugsbereich der Singener Moschee über die Stadtgrenzen hinaus, sagt Kanik.

Singen Gastfreundschaft in der Moschee: Muslim Gemeinde Singen heißt Besucher herzlich willkommen Das könnte Sie auch interessieren

Für sie alle stehe die Moschee offen, erklärt Fikret Kanik: „Jeder, der sich an die Hausregeln hält, ist willkommen.“ Während des Gesprächs kommt auch ein Vater mit seinem Sohn vorbei, der die Gelegenheit zum Gebet nutzt. Doch die Muslime mit türkischen Wurzeln würden derzeit mit 97 bis 98 Prozent die große Mehrheit der Gemeindemitglieder ausmachen, sagt Kanik. Auch dabei: Menschen mit Wurzeln in Bosnien, Pakistan oder Albanien. Arabische Muslime hätten hingegen einen eigenen Raum gemietet. Zulauf von Menschen, die sich in der Corona-Krise eine spirituelle Stütze wünschen, verzeichne die Gemeinde eher nicht, sagt Kanik – da man sich nicht treffen könne, würde man davon zumindest nichts bemerken. Aber: „Durch Corona haben viele bemerkt, wie gut es uns vorher ging.“

Auf der Internetseite der Gemeinde wird Kanik auch als Dialogbeauftragter bezeichnet, er steht als Ansprechpartner für die Presse zur Verfügung, führt den Gast durch das Gebäude, stellt Kontakte her. In normalen Zeiten würden er und ein Kollege Besuchergruppen durch die Moschee führen.

Diskussionen eher über Fußball als über Politik

Die Gemeinde gehört zum Verband Ditib – übersetzt bedeutet das Kürzel Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Dazu gehört, dass für Zeiträume von vier oder fünf Jahren ein Imam aus der Türkei entsandt werde. Der jetzige Imam, Selami Celik, sei nun schon seit 2017 da, sagt Fikret Kanik. Macht diese Regelung die Ditib-Moscheen zum verlängerten Arm der türkischen Regierung und Präsident Recep Tayyip Erdogan? Entsprechende Kritik, die es vor einigen Jahren gab, kann Kanik nicht nachvollziehen. Während des Gesprächs betont er mehrfach, dass Politik in der Moschee an der Rielasinger Straße keinen Platz habe – Diskussionen gebe es eher über Fußball.

Singen Vor 25 Jahren brannte das Singener Gebetshaus. Wie Gläubige sich daran erinnern Das könnte Sie auch interessieren

Zum Beleg führt er an, dass die Gemeinde auch langjährige kurdische Mitglieder habe. Konflikte mit der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, die auch von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft wird, gebe es nicht. Und er habe nicht gehört, dass Gemeindemitglieder auf der Straße in der Region rassistisch angegangen würden. Überwachungskameras und eine gewisse Sorge gebe es trotzdem. Und bei sozialen Anlässen, die in der Moschee in normalen Zeiten stattfinden, werde viel Deutsch gesprochen. Mit Imam Celik spricht Kanik allerdings Türkisch.

Und wie geht es nun mit dem Ramadan weiter? Die Muslime, die den Fastenmonat begehen, müssen dies im privaten Rahmen und im engen Familienkreis tun. Im vergangenen Jahr habe man das Zuckerfest, das den Fastenmonat beendet, Ende Mai im Freien hinter der Moschee feiern können, sagt Kanik. Die Lage bei der Corona-Pandemie habe das erlaubt – und das Wetter auch. Ob das in diesem Jahr funktioniert, steht noch in den Sternen. Der Fastenmonat endet schon am Abend des 12. Mai, wenn das Wetter noch deutlich kühler sein dürfte. Und die Infektionszahlen? Die dürften der muslimischen Gemeinde noch einige Zeit zu schaffen machen – genau wie allen anderen Glaubensgemeinschaften.