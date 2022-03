Am Fasnachtsmontag waren die sogenannten Spaziergänger nicht allein auf dem Rathausplatz. Eine Gruppe von Narren verdrängte sie vom Narrenbrunnen. Protest gegen Corona-Maßnahmen gab es auch an anderen Orten.

Die Singener Narren wollten den Narrenbrunnen am Abend des Fasnachtsmontags nicht den sogenannten Spaziergängern überlassen, die Montag für Montag in der Stadt gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Einige Fasnachter fanden sich daher am