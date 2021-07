Die große Tanzfläche in der Haupthalle der Singener Diskothek Top10 ist leer. Wo sonst zahlreiche Gäste zum Takt der Musik tanzen und bunte Lichter über die Feiernden hinwegblitzen, herrscht an diesem Tag nur gähnende Leere. Doch dieser Umstand könnte sich schon bald ändern. Denn das Warten hat nach 15 Monaten der Zwangspause endlich ein Ende: Die ersten Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen und erwarten den ersten Ansturm des Partyvolkes.

„Das ist einfach unrealistisch!“

In der neuen Corona-Verordnung wird ihnen zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr eine Öffnung erlaubt – aber viele Betreiber können sich noch nicht wirklich darüber freuen. Dominik Dilger, Betriebsleiter des Top10, ist einer von ihnen. Er steht der Öffnung unter Einschränkungen skeptisch gegenüber. „Natürlich freuen wir uns, dass wir wieder öffnen dürfen. Aber unter den gültigen Vorgaben, ist dies einfach unrealistisch.“

Das Top10 bleibt vorerst zu

Was Dominik Dilger damit meint, belegt er mit Zahlen: Aktuell dürfte er pro zehn Quadratmeter eine Person in die Diskothek einlassen. Damit würde die Anzahl an Partygästen bedingt durch die Corona-Verordnung erheblich zusammenschrumpfen. Bei voller Auslastung im Normalbetrieb und ohne Corona-Beschränkungen würden zwischen 2500 und 3000 Besucher an einem Abend zum Feiern kommen. „Das ist dann einfach nicht mehr wirtschaftlich“, betont Dilger. Deshalb habe er den Entschluss gefasst, dass das Top10 nicht öffnen werde.

In Corona-Zeiten wird die Tanzfläche im Außenbereich des Top10 wie im Sommer 2020 zur Sitzecke umfunktioniert. | Bild: Marinovic, Laura

Soll heißen: Tanzen ist im Singener Industriegebiet weiterhin nicht möglich. Ausgenommen davon ist der Außenbereich. Dieser wird laut Dilger am Samstag öffnen. Aber auch dort wird die Tanzfläche verwaist bleiben. „Wir öffnen nicht für den Disko-, sondern nur im Barbetrieb“, so Dilger. Auch dieser Beschluss basiert auf den derzeit geltenden Regelungen. Dilger rechnet vor: Der Außenbereich der Singener Diskothek umfasse etwa 800 Quadratmeter. „Würden wir Tanzen im Diskothek-Betrieb erlauben, dürften wir nur ein Drittel der Gäste einlassen, im Vergleich zum Barbetrieb.“ Bereits im ersten Lockdown habe sich dieses Vorgehen bewährt und wenigstens etwas Umsatz gebracht – bis der zweite Lockdown kam.

Geht das Partyvolk in die Schweiz?

Was dem Betriebsleiter fehlt, ist eine bessere Öffnungsperspektive. Er fühle sich nach eigener Aussage von der Politik vergessen. „Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn die Leute im eigenen Keller ohne Lüftung und ohne Kontaktnachverfolgung feiern“, sagt Dilger. Schließlich wollen die Menschen feiern und werden ihre Wege dazu finden. „Und feiern mit Abstand, da kommt keine Stimmung auf“, so Dilger weiter. Er rechne nicht vor September mit einer geöffneten Disco in Deutschland. Der Betriebsleiter schielt dabei voller Unverständnis in die Nachbarländer. Etwa in die Schweiz. Dort ist Tanzen und Feiern in den Diskotheken unter Normalbedingungen seit vergangenem Samstag wieder möglich.

In der Schweiz darf die volle Kapazität ausgenutzt werden. Ursprünglich sollte sie auf maximal 250 Gäste beschränkt sein und die Kontaktnachverfolgung Pflicht werden. Darauf hat die Schweizer Regierung aber verzichtet. Wer ein Covid-Zertifikat vorzeigen kann – also geimpft, genesen oder negativ getestet ist –, darf kommen und muss auch keine Maske tragen.

Deutsche Vorgaben sind viel schärfer

Dagegen gilt in Deutschland: Der Betrieb von Diskotheken und Clubs ist in Inzidenzstufe 1 (unter 10) nur mit einer Person je angefangene zehn Quadratmeter zulässig, wobei der Zutritt nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises zulässig ist. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Konstanz bei 3,1 (Stand Mittwochabend). Wer eine Einrichtung betreibt, hat ein Hygienekonzept zu erstellen. Zudem muss die Kontaktnachverfolgung gewährleistet werden. Für die zulässige Anzahl an Personen ist die für den Publikumsverkehr vorgesehene Fläche maßgeblich.

„Das ist ein Stück weit unfair. Beinahe alle Länder um Deutschland herum haben normal auf und wir müssen geschlossen bleiben“, findet Dilger. Das Virus sei dort doch kein anderes. „Die Leute wollen feiern und das wird sie in die Schweiz locken, gerade die Menschen, die wie wir in Grenznähe wohnen“, ist sich Dilger sicher. Und nicht nur das: Was passiert, wenn die Deutschen am Feiern in der Schweiz Gefallen finden? „Kommen sie wieder, wenn sie jetzt in die Schweiz fahren und es ihnen auch dort gefällt?“ Das Partyvolk, so sagt Dilger, werde weiterziehen. Nur ob es danach wiederkomme, sei fraglich.

Die nächste Party ist weiterhin noch entfernt: So lange das Top10 noch nicht wieder geöffnet ist für den Normalbetrieb, bleibt das Testzentrum auf dem Parkplatz bestehen. | Bild: Arndt, Isabelle