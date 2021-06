von Anina Kemmerling und Isabelle Arndt

Der eine wohnt erst seit wenigen Monaten in Singen, die andere seit mehr als 60 Jahren. Der eine möchte sich sicherer fühlen, der andere einen Tag lang den Zampano spielen. Am Sonntag, 11. Juli, dürfen tausende Menschen in Singen ihr Kreuzchen machen und entweder Amtsinhaber Bernd Häusler oder seinen Herausforderer Helmut Happe wählen. Doch wer in der Singener Innenstadt nach Meinungen fragt, sieht häufig abweisende Gesichter oder abwinkende Hände: „Es läuft doch gut“, sagt die eine. „Ich möchte nicht tauschen“, sagt ein Seniorenpärchen. Fünf wagen sich dann doch vor die Kamera und erklären, was sie an einem Tag als Oberbürgermeister machen würden.