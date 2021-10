Singen/Stuttgart-Stammheim vor 2 Stunden

Eine Messerstecherei ohne Messer? Erstmals äußert sich der mutmaßliche Haupttäter

Die Verletzungen, die im Messerstecher-Prozess in Stuttgart-Stammheim geschildert werden, sind schwer. Doch derjenige, der dem Opfer am Fahrersitz des attackierten VW Bus zu nahe trat, will kein Messer gehabt oder gesehen haben. Der fünfte Prozesstag zeigt auch die Strukturen der Täter: Offenbar planten 25 Menschen diese Racheaktion.