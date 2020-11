Nur für Abonnenten Visual Story Veröffentlicht am 16. November 2020

Ein Bauprojekt beschäftigt über Jahre: Nach langwieriger Planung, heftigen Protesten und einem Bürgerentscheid konnte im Herbst 2018 der Spatenstich des Cano-Einkaufszentrums gefeiert werden. Seither hat der SÜDKURIER die Bauarbeiten intensiv begleitet und monatlich in der Serie Cano zum Ersten festgehalten. Auch wenn der geplante Eröffnungstermin jetzt erstmal verschoben ist, gibt es hier kurz vor der Fertigstellung noch einmal einen Überblick auf die Baugeschichte. Am Anfang bedeutete Fortschritt vor allem Rückbau. Etliche Gebäude mussten abgetragen werden. Erkennbar ist der aufwändige Abriss des so genannten Holzerbaus.| Bild: Andreas Rautter

Am Anfang stand viel Überzeugungsarbeit und dann kam der Abbruch. Die Pläne für das große Einkaufszentrum in Singen waren eine schwere Geburt. In etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit ist das Werk nun fast vollendet. Der SÜDKURIER hat den