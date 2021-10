3-G-Regelung, Masken und Abstand – die Planungen sind weiterhin schwierig Aber: Der Singener Hüttenzauber und der Martinimarkt sollen stattfinden. Auch in Engen plant der Marketing Verein damit, dass die Gass wieder leuchten soll

Wird es in diesem Winter wieder Weihnachtsmärkte und einen Martinimarkt geben? Knapp zwei Monate vor Beginn der Weihnachtsmarktsaison sieht es so aus, als wären Glühweintrinken und Bummeln in Singen und dem Hegau wieder möglich. Frohe Nachrichten