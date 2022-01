Schreck am Donnerstagmorgen: Die Feuerwehr wurde gegen 7.15 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in der Singener Hauptstraße alarmiert. Die Erstmeldung habe auf ein verrauchtes Treppenhaus und mehrere eingeschlossene Personen gelautet, erklärt Feuerwehrkommandant Mario Dutzi, der auch den Einsatz leitete, noch vor Ort. Als die Feuerwehrleute eintrafen, seien mehrere Personen auf Balkonen und das Treppenhaus voller Rauch gewesen. Um den Rauch abziehen zu lassen, hätten die Einsatzkräfte dann einen Rauchabzug im Treppenhaus geschaffen, indem sie ein Fenster einschlugen. Die Menschen auf den Balkonen habe die Feuerwehr über die Drehleiter betreut, sie hätten aber in den Wohnungen bleiben können, so Dutzi.

„Im Laufe des Einsatzes wurde klar, dass es im Keller brennt“, erklärt der Kommandant. Die Feuerwehrleute fanden den Brand in einem der Kellerräume. Und bei der Brandbekämpfung dort habe man auch noch eine Person vorgefunden. „Das war für uns sehr überraschend“, so der Einsatzleiter. Die Einsatzkräfte hätten diese Person sofort nach draußen gebracht, so Dutzi. Doch der Rettungsdienst habe nur noch den Tod der Person feststellen können. Den Feuerwehrleuten, die die Person gefunden haben, gehe es gut, sie würden vom Einsatz-Nachsorge-Team betreut.

Weder zu der verstorbenen Person noch zur Brandursache gibt es derzeit Informationen. Fachleute der Kriminalpolizei sind vor Ort, um zur Brandursache zu ermitteln. Der Feuerwehreinsatz geht gegen 10.15 Uhr dem Ende entgegen. Die Entrauchung des Gebäudes und die Nachlöscharbeiten hätten einige Zeit gedauert, da der Keller recht voll gewesen sei, erklärt Dutzi am Einsatzort. Die Feuerwehrabteilungen Stadt und Überlingen am Ried seien mit etwa 40 Einsatzkräften in neun Fahrzeugen vor Ort gewesen. Eine Gefahr für die Umgebung oder für die Personen in den Wohnungen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagt Dutzi.

Die Hauptstraße war während des morgendlichen Berufsverkehrs für den Einsatz gesperrt. Die Polizei leitete die Autos durch die Innenstadt um.