Singen vor 1 Stunde

Rauchsäule über dem Singener Gefängnis: Jede Menge Blaulicht an Justizvollzugsanstalt

Was war denn da los am Mittwochnachmittag am Singener Gefängnis? Binnen Minuten waren etliche Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte unter Atemschutz zu sehen. Das steckt hinter dem Feuerwehreinsatz.