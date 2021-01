Das Rennen um den besten Laternenmast ist eröffnet: Seit dem Wochenende kann niemand mehr die nahende Landtagswahl übersehen, denn die Kandidaten und ihre Teams verteilten hunderte Plakate in Singen, Stockach und im Hegau. Der SÜDKURIER hat FDP-Kandidat Markus Bumiller und seine Zweitkandidatin Julia Zülke in der Nacht auf Sonntag in Stockach begleitet. Ein Wahlkampf mit Kabelbinder, Rechen und einer Tasse Tee.

FDP-Landtagskandidat Markus Bumiller mit seiner Ersatzkandidatin Julia Zülke beim Aufhängen von Wahlplakaten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sechs Wochen vor der Wahl kommt nun optisch keiner mehr dran vorbei.| Bild: Arndt, Isabelle