Singen vor 33 Minuten

Bahnübergang jetzt schon wieder gesperrt! Die wichtigsten Infos – Blitzer inklusive

Die Bahn arbeitet mal wieder an der Schaffhauser Straße in Singen, weshalb Autofahrer und Bahnfahrer knapp eine Woche viel Geduld brauchen. Doch wer Schleichwege nutzen will, sollte aufpassen.