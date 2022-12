Singen vor 3 Stunden

Alles Kohl, oder was? Nicht ganz, wir stellen vier Wintergemüse aus dem Marktgarten vor

Auch im Winter gibt es regionales Obst und Gemüse, wie ein Blick in den Marktgarten der Solidarischen Landwirtschaft Hegau in Friedingen zeigt. Clara Bach verrät, was man damit Leckeres anstellen kann.