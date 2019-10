1904 kommt der Künstler Curth Georg Becker an der Scheffelstraße 12 zur Welt. 115 Jahre später scheint es wahrscheinlich, dass sein Geburtshaus abgerissen wird. Die Stadt will das verhindern und gibt ein Kaufangebot ab. Wie es jetzt weitergeht? Wir haben mit dem Investor, dem OB, einem Kunstexperten und einem Stadtrat über den Stand der Dinge gesprochen.

Zukunft ungewiss. So lässt sich die Situation an der Scheffelstraße 12 in Singen vielleicht am ehesten zusammenfassen. Ob das Haus, in dem der Künstler Curth Georg Becker am 26. Februar 1904 geboren wurde, abgerissen wird oder nicht, lässt sich