Eine Straße ändert ihr Gesicht: Immobilien wechselten die Besitzer, Häuser verschwanden und wurden durch Neubauten ersetzt. Eine Geschichte in Bildern...

Was war bloß los in den 1970er Jahren in der Singener Scheffelstraße? Wie ein schleichendes Virus wälzte sich die Abrissbirne durch die Einkaufsstraße.Wer im Stadtarchiv die Dokumentation von Franz Höning aus dem Jahr 1999 zur 100-jährigen