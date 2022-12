Singen vor 4 Stunden

20 Knöllchen trotz bezahltem Ticket! Wer in dieser Straße parkt, muss immer wieder Einspruch erheben

Pascale Marquardt kauft seinen Monatsparkschein online und hat dennoch regelmäßig einen Strafzettel am Auto – bis zu dreimal in einer Woche. Die Stadt Singen erklärt, was das mit der Mobilfunkverbindung zu tun hat.