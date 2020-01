von Sandra Bossenmaier

In der frisch gedruckten Narrenfibel des Rattlinger Narrenvereines Burg Rosenegg lässt sich lesen, nach Herzenslust malen und viel Wissenswertes über die Rielasinger Fasnet lernen. In erster Linie möchte man damit die Kinder in der Gemeinde ansprechen und ihnen mit diesem kleinen Fasnetslexikon das Brauchtum der Fasnacht erklären und näherbringen – inklusive des heimischen Dialekts. „Unser Dialekt g‘hört bindend zu unsrer Tradition“, heißt es im Vorwort von Holger Reutemann, dem Vorsitzenden des Narrenvereines.

Es bedeutet ihm und den Vereinsmitgliedern nach eigener Aussage viel, dass der Nachwuchs die Fasnachtstradition weiterführen und weiterleben möchte. Denn dieser sei die Zukunft des Vereines und damit auch die der beliebten Fasnacht.

Eine Fibel für Kinderhäuser, Grundschulen und Fünftklässler

In der Broschüre wird die Geschichte des Vereines und der Rattlinger erklärt. Außerdem werden alle ehrwürdigen Narrenfiguren des Vereines vorgestellt, zum Beispiel der einst für Angst und Schrecken sorgende Burgvogt Spindler. Zu jeder Narrenfigur gibt es ein Ausmalbild. Die Narrenfibeln werden in den nächsten Tagen in den Kinderhäusern, Grundschulen und an die Fünftklässler verteilt, um so die Kinder zu informieren und ihnen Lust auf die Fasnetzeit zu machen.

Wichtig ist das Gemeinschaftsgefühl – und die Flucht aus dem Alltag

Neben dem ganzen Klamauk sollen dabei auch wichtige Werte und ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt werden, wie der Rattlingerchef Reutemann verrät. Die Rielasinger Fasnet würde vom Mitmachen leben. Nicht nur die Kleinen hätten am Verkleiden und dem Entfliehen aus dem Alltag Spaß, auch die Großen sollen bei der Narretei ihre Freude haben.

„Verdienen möchten wir nichts an der Narrenfibel„, erklärt Holger Reutemann. Aber wer Interesse am Erwerb dieser Hochglanzbroschüre inklusive einer CD mit Rielasinger Fasnetsmusik wie dem Rattlinger Narrenmarsch oder dem Rattentanz hat, kann diese zum Selbstkostenpreis von neun Euro bei Hoffmann Optik, an den Narrenspielen oder am Schmutzigen Donnerstag auf dem Narrenplatz erwerben.