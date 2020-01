von SK

Wie jedes Jahr nach dem Jahreswechsel ist der Proberaum im Narrenschopf der Rielasinger Narren der Ort, an dem alle Narrenspiel-Akteure fleißig am Üben sind. Hier wird getextet, gelernt, verworfen, diskutiert, getanzt, gesungen und auch viel gelacht, schreibt der Narrenverein Burg Rosenegg in einer Pressemitteilung. Wenn am 31. Januar Holger Reutemann, Junker Hans und sein Burgvogt Spindler das Publikum in der Talwiesenhalle willkommen soll es zum 62. Mal heißen: beste Unterhaltung mit dem Narrenverein Burg Rosenegg.

Die Newcomer Sandro Ienko, Daniel Schorpp, Lucas Uhler und Jenny Bohner kramen dieses Jahr in der Erfahrungskiste des Kindergartens und die Gruppe um Marita Reitze-Fürst kehrt aus dem Weltall zurück. Auch sonst gibt es wieder eine Mischung aus Altbewährtem und neuen Gesichtern. Die Traditionsnummer „Nachtwächter, Truebehüeter und Schermuser“ wird mit neuen Darstellern, samt neuem Ansager frisch aufgelegt. Man darf gespannt sein, kündigt der Verein an.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr die hübschen Mädchen von der Tanzgarde, begleitet vom FZ Arlen und Gerd Schoch in der Bütt. Aber auch die Mannen der Zimmernmannsgilde werden gewohnt grazil das Tanzbein schwingen. Figuren aus dem Film „Hüter des Lichts“ treffen sich in einer Kantine und treiben dort ihr Unwesen. Die Tanzgruppe „Power Girls“ wiederum entführt die Zuschauer nach Kuba. Gegen Ende des Programms wird es rockig werden, denn die Schlussnummer wird von „The Voice“ bestens begleitet, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Publikum könne sich auf vier bunte und vergnügliche Abende in gewohnter Qualität bei den Rielasinger Narren freuen, schreibt der Verein. Am vierten Abend tritt als besonderes Schmankerl die Minigarde mit Kindern zwischen 9 und 12 Jahren auf.

Info: Für alle vier Spieltermine am 31. Januar/1. Februar, jeweils 20 Uhr und 7./8. Februar (am 8. Februar um 18 Uhr) gibt es noch Karten zu je 13 Euro. Vorverkauf ab dem 18. Januar ab 9 Uhr bei Hoffmann Optik in Rielasingen, Niedergasse 2