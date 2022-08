Reichenau vor 6 Stunden

Waldsiedlung immer noch von der Linie 203 abgeschnitten. Die Suche nach Lösungen geht weiter

Seit der Eröffnung des B33-Tunnel an der Waldsiedlung hält der Bus 203 nicht mehr in dem Reichenauer Ortssteil. In den Behörden wird eifrig nach Ideen gesucht. Die Lösung durch eine Ampel wird jedoch ausgeschlossen.