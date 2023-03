Radolfzell vor 29 Minuten

Sogar besser als vor Corona! Radolfzell verzeichnet 2022 erneut mehr Übernachtungen

Mehr Ankünfte und Übernachtungen, aber kürzere Urlaube: Nach den Corona-Jahren gibt es ein deutliches Plus in der Beherbergungsstatistik. Was besonders gefragt war und wie es auch mit Veranstaltungen weitergehen soll.