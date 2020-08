Radolfzell vor 50 Minuten

„Ohne uns wäre das hier alles nicht so entspannt“: Ein Freitagabend mit dem Sicherheitsdienst am Radolfzeller Seeufer

Ohne Diskotheken zieht es viele junge Menschen an den See. Hier wird zum Teil heftig und sehr laut gefeiert. Der SÜDKURIER hat einen Freitagabend Mitarbeiter der Bodensee Security bei ihrer Arbeit am Radolfzeller Seeufer begleitet und selbst erfahren, was so alles am Ufer passiert, wenn es Nacht wird.