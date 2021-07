Radolfzell vor 19 Minuten

Naht das Ende der Lettow-Vorbeck-Straße? Radolfzell versucht ein weiteres Mal deutsche Kolonialgeschichte aufzuarbeiten

Darf man eine Straße nach jemanden benennen, der nachweislich an Kriegsverbrechen beteiligt war? In Radolfzell ist das noch so der Fall. Im Altbohl gibt es seit 1939 eine Lettow-Vorbeck-Straße. Paul von Lettow-Vorbeck, das weiß man heute, war am Völkermord der Herero 1904 in Namibia beteiligt. Etwas, was die Bundesregierung seit diesem Jahr als Kriegsverbrechen anerkennt. Ein Versuch, den problematischen Straßennamen zu ändern scheiterte 2013. Doch jetzt könnte die Diskussion neu beginnen.