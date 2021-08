Radolfzell vor 3 Stunden

Mehr als nur eine stabile Luftmatratze: Das sollte man mit dem Stand-Up-Paddle auf dem Bodensee beachten

Am See sieht man sie überall: Stand-Up-Paddle-Boards. Sie sind einfach zu benutzen und machen jede Menge Spaß. Doch um auf dem See sicher für sich, andere und die Natur zu paddeln, müssen SUPler gewissen Spielregeln folgen, die nicht jeder zu kennen scheint. Christoph Straub vom Kanu-Club Radolfzell gibt Tipps, wie man viel Spaß mit seinem SUP haben kann, ohne anderen auf die Nerven zu gehen oder gegen das Gesetz zu verstoßen.