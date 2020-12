An vielen Stellen sieht man Menschen ohne Mund- und Nasenbedeckung herumlaufen, obwohl dort eigentlich Maskenpflicht gilt. Wenn es dann ein Bußgeld gibt, sind Ärger und Verwirrung groß. Wir klären noch einmal auf, wo genau wann und zu welchem Zweck eine Maske getragen werden muss.

Manchmal kommt man sich ja ein bisschen doof vor. Da steht man allein an einer Bushaltestelle oder am Bahngleis. Keine Menschenseele zu sehen. Doch will man bei einer überraschenden Kontrolle durch Ordnungsamt oder Bundespolizei kein Bußgeld