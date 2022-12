Gestorben ist niemand, doch der Schaden war immens: 1921 wurde das Liggeringer Rathaus bei einem Brand komplett zerstört. Jürgen Klöckler erinnert an eine wegweisende Zeit, während der Zwietracht im Ort herrschte.

Vor 100 Jahren geschah, was Liggeringens Ortsbild bis heute prägt und am Dienstag, 6. Dezember, mit einem Vortrag erinnert werden soll: Am Freitag nach Aschermittwoch des Jahres 1921 nahm das Unglück im Dorf hoch droben auf dem Bodanrück seinen