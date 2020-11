Radolfzell Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Der Radolfzeller Swingerclub Romantica bangt um seine Zukunft

Wenn das Geschäftskonzept enger Körperkontakt zwischen Menschen, die nicht zusammen in einem Haushalt leben ist, hat man es während einer globalen Pandemie nicht leicht, seinen Betrieb am Laufen zu halten. In Radolfzell ist der Betreiber des Swingerclubs Romantica bemüht alles umzusetzen, was die Behörden vorgeben. Doch ein Betrieb, der Geld einbringt und den Gästen Freude, ist so kaum möglich.