Wohl dem, der an Fasnacht kleppern kann. Denn wer so richtig zur Zeller Fasnet dazu gehören will, sollte den Umgang mit den Klanghölzern beherrschen. Von jeher pflegt der Turnverein Radolfzell die Klepperle-Tradition und bietet jedes Jahr vor Fasnacht Übungskurse für Kinder und Erwachsene an. Wir haben eine Unterrichtsstunde begleitet und das Klepperle-Fieber miterlebt. Es lohnt sich, den Ton anzuschalten.

Bild: Marina Kupferschmid