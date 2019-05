Gemeinderats-Check (2) : Die Freie Grüne Liste pflegt in Debatten ihr Image als kritische Opposition im Gemeinderat Radolfzell

Radolfzell – Die Stadträte der Freien Grünen Liste, kurz FGL, agieren – wenn man so will – aus der Mitte der Stadt heraus. Drei Stadträte haben ihre Anschrift in der Altstadt, zwei auf der Mettnau und nur Beate Giesinger wohnt im