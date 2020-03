Öhningen vor 1 Stunde

Kompostwerk kann derzeit keinen Grünschnitt annehmen: Öhningen fürchtet Gartenabfall-Haufen an den Straßen

Das Singener Kompostwerk kann derzeit keinen Grünabfall aus Öhningen annehmen. Zu den Gründen gibt es unterschiedliche Aussagen von der Gemeinde und dem Unternehmen Remondis. Drohen in Öhningen jetzt Grünschnitt-Berge an den Straßenrändern? Remondis verspricht, dass das Problem in zwei bis drei Wochen gelöst ist.